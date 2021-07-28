بني عامر: عدد أعضاء مجلس النواب سيصل إلى حدود 150 نائباً ونائبة ضمن 23 دائرة

الوكيل الإخباري -

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قال مقرر لجنة الانتخاب الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور عامر بني عامر إن عدد أعضاء مجلس النواب سيصل إلى حدود 150 نائباً ونائبة ضمن 23 دائرة.وبين في حديث تلفزيوني، مساء الأربعاء، أن عدد المقاعد التي ستخصص للدائرة الوطنية الحزبية ستتراوح بين 40-50 مقعداً يجري الانتخاب عليها ضمن نظام القائمة النسبية المغلقة.وأوضح بني عامر أنه تسجيل القوائم سيقتصر على الأحزاب السياسية، ولن يتم الترشح بشكل فردي، على أن تكون القائمة ممثلةً لـ6 محافظات و12 دائرة انتخابية بحدّه الأقل.وبرر ارتفاع عدد أعضاء مجلس النواب، بأن المبادىء الفضلى لأي قانون انتخابي تهدف لاستقرار الدولة والمجتمع وتعزيز التماسك المجتمعي وتمثيل المجتمعات.وأضاف بأن عدد مقاعد الدوائر المحلية انخفض بنسب معقولة وثابتة في جميع الدوائر الانتخابية، لكن مع إضافة المقاعد الوطنية فإن العدد الإجمالي لمقاعد المجلس يرتفع إلى 150.وأشار إلى أن مراحل تطوير قانون الانتخاب سيمر في 3 مراحل، أولها ما جرى الاتفاق عليه، فيما هناك توجه لخفض مقاعد مجلس النواب في المرحلة الثانية.