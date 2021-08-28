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بني عامر عن النواب بالمجلس القادم: نتطلع لنواب وطن لا خدمات وتوظيف

السبت، 28-08-2021 11:35 م

بني عامر عن النواب بالمجلس القادم: نتطلع لنواب وطن لا خدمات وتوظيف

عامر-بني-عامر


الوكيل الإخباري -  نظم منتدى جرش الثقافي مساء اليوم السبت ندوة حوارية مع عدد من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بالتعاون مع مديرية ثقافة جرش بحضور مدير الثقافة عقلة القادري والنائبين ماجد الرواشدة وفايزة عضيبات.

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وأشار رئيس المنتدى عمر عكاشة إلى الجهد الذي قدمه أعضاء اللجنة الملكية واللقاءات التي أجروها مع المواطنين لتبادل الآراء والإجابة عن تساؤلات حول المقترحات المقدمة.


وقال عضو اللجنة، عمر مشهور الجازي، إن اللجنة تعمل بجهد كبير لتعديل قانون الانتخابات والمجالس المحلية تمهيدا لرفع توصيات ترضي جلالة الملك.


وبيّن عضو لجنة الانتخاب باللجنة عامر بني عامر أن اللجنة نظمت عدة لقاءات مع الشباب والمنتديات والفاعليات الوطنية، مشيرا إلى أن هناك قائمة على مستوى الوطن وسوف تكون هناك قوائم حزبية مع بقاء الدوائر المحلية وستكون الأولوية للأحزاب ذات القاعدة الواسعة.


وأضاف بني عامر، نتطلع الى أن يكون النواب في المجلس القادم، نواب وطن لا نواب خدمات وتوظيف.


بدورها قالت عضو اللجنة ريم أبو دلبوح، إن اللجنة تنطلق من رؤية جلالة الملك بضرورة تمكين المرأة وتعزيز دورها في البرلمان، مشيرة الى أن من أهم توصيات اللجنة زيادة عدد مقاعد المرأة في البرلمان.


وأكدت عضو لجنة الشباب لينا العالول، أن الشباب محط اهتمام جلالة الملك، مشيرة الى أن اللجنة تأخذ باعتبارها تمكين الشباب من دخول العمل السياسي.


وأضافت العالول، أن تخفيض سن الترشح للانتخابات الى 25 سنة يهدف الى تعزيز مشاركة شباب الوطن في الانتخابات البرلمانية، وتم الاتفاق على عدم الطلب من المرشح الاستقالة اذا كان موظفا ويكتفى بحصوله على إجازة بدون راتب لمدة 6 شهور واذا لم يحالفه الحظ يعود لعمله.


وأكد عضو اللجنة، أحمد الشناق، أن توصيات اللجنة لامست حاجة المواطنين خاصة من يريد الترشح، لافتا الى أن اللجنة تتيح لكل شخص إبداء رأيه وتقوم اللجنة بدراسته.

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