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الأربعاء، 29-12-2021 07:53 م

"بني كنانة" حزين عقب وفاة الشاب وليد كناكري غرقاً..

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الوكيل الاخباري - خيّم الحزن على لواء بني كنانة في محافظة اربد بعد وفاة الشاب وليد كناكري إثر تعرضه للغرق داخل بركة لتربية الأسماك، عصر الأربعاء.

 

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد كناكري ببالغ الحزن والمواساة ذوي الشاب، مؤكدين أن وفاته كانت فاجعة، ومستذكرين لطيب أخلاق الفقيد.

 

ونعت مدرسة سحم الثانوية للبنات ابنة الفقيد، التي لا تزال على مقاعد الدراسة في المدرسة، حيث قدمت الأسرة التربوية والطالبات العزاء لها.

 

وقال متصرف لواء بني كنانة عمر القضاة إن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثمان المتوفى من البركة، فيما جرى الكشف على مكان الحادثة من قبل المدعي العام والطبيب الشرعي والأجهزة الأمنية، وذلك وفق تصريح لوكالة بترا.اضافة اعلان


وبين أنه جرى تحويل الجثمان إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان سبب الوفاة، فيما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة.

 





 




 




 

 


 

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