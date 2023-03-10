بني مصطفى: الأردن اختار أفضل الممارسات لتمكين المرأة

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الأردن من الدول المواكِبة لما هو جديد ولأفضل الممارسات فيما يتعلق بتمكين المرأة.

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جاء ذلك خلال كلمة بني مصطفى في جلسة النقاش العام للجنة وضع المرأة للأمم المتحدة في دورتها الـ 67 حول المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة بـ "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين" الذي عُقد عام 2000 في نيويورك، وأطلق فيه منهاج عمل بكين.



وأشارت بحسب بيان صادر عن الوزارة، إلى أنّ الأردن أجرى المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرَز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين بمشاركة عدد كبير من أصحاب الخبرة في القطاعات كافة.



ولفتت إلى أنّ الأردن حرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين الأردنيين دون أي تمييز، إذ أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مسارات تحديث وإصلاح ثلاثية الاتجاهات بدأت بتحديث المنظومة السياسية ونتج عنها تعديلات دستورية وتعديلات على قانونيّ الانتخاب والأحزاب السياسية، وتضمنت جميع هذه التعديلات فرصاً جوهرية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة.



وأوضحت، أنه جرى إطلاق استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة، التي ضمّت مبادرات بُنيت على دراسة لأوضاع النساء في محافظات المملكة كافة، مع مراعاة تقاطع العرض والطلب في سوق العمل مع أعداد الخريجات موزعة على التخصصات الجامعية.



كما أشارت، إلى أن الحكومة أطلقت خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تهدف للوصول للتحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية، مبينة أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة قدّمت توصيات بشأن تصنيف جميع البيانات للخدمات الحكومية التي يتم رقمنتها بحسب الجنس، بالإضافة إلى تقديم خدمة لتدريب الأفراد على التعامل مع الخدمات.



وأكدت بني مصطفى، الالتزام بالأولويات الخمسة للمنطقة العربية لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين المنبثق عن المؤتمر العربي رفيع المستوى الذي عقد في الأردن في نهاية عام 2019.



وعلى صعيد متصل، شاركت بني مصطفى في مؤتمر "المرأة في الإسلام: فهم حقوق وهوية المرأة في العالم الإسلامي"، والذي نظّمته دولة الباكستان على هامش أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.



وأكّدت بني مصطفى، على مركزية المضامين والمبادئ التي طرحتها ‎رسالة عمان، ودعوتها لفهم الإسلام بالشكل السليم خاصة بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، ومناهضة التطرف، ومواجهة ثقافة العنف والتشدد.



وقالت بني مصطفى، إن "رسالة عمان" سلطت الضوء على الصورة السمحة للإسلام ودوره في تعزيز مكانة المرأة، والقيم الإنسانية التي بُني عليها منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



وأوضحت، أن الأردن ترجم دوره الإنساني نحو اللاجئين ليضمن لهم الحماية والحياة الكريمة باعتبار هذا الدور ينبثق من العقيدة الإسلامية، الأمر الذي جعله يتصدر قائمة البلدان المستضيفة للاجئين في العالم، حيث يعد ثاني دولة في استضافة للاجئين، جلّهم من النساء والأطفال.



وبيّنت، أن الأردن كان أول دولة عربية شرعت قانوناً للحماية من العنف الأسري، كما وضع خطة وطنية للحدّ من زواج الأطفال لمن هم دون سن 18 سنة، واعتمد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية.



وشددت بني مصطفى، على أن تمكين المرأة يعد شرطاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "ومن هنا تكمن أهمية تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو" وهي الخطة التنفيذية لتمكين المرأة في منظمة التعاون الإسلامي.



وفي ذات السياق، التقى الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مع المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، وناقشوا جهود المملكة في تعزيز المساواة وتمكين المرأة.



وأشار الوفد، الذي ضم في عضويته كل من الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، وعضو جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" زين عصفور، ورئيسة جمعية قلعة الكرك إسراء محادين، إلى أن الأردن أطلق الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام، وهو الآن بصدد إطلاق الخطة الوطنية الثانية لتفعيل القرار الأممي 1325.



وأكّد الوفد الأردني أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، متطلعين لمزيد من التعاون والتنسيق مع الهيئة في تصميم وتطوير برامج تعنى بتمكين المرأة ضمن مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري.



وأضاف الوفد، أن البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، تضمنت مبادرات لتعزيز دور المرأة ورفع نسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية وتمكينها من تولي مناصب إشرافية في القطاع العام، إلى جانب تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية.



بدورها، أكدت بحوث دعم الهيئة للأردن في تحقيق الأولويات الأساسية للاستراتيجية الوطنية للمرأة (2020-2025)، وأهمية استدامة النشاط في الإيفاء بأجندة المرأة والسلام والأمن.



وعلى هامش أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، عقدت بني مصطفى لقاءً مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية والأسرة السنغافورية، وبحثت معها سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال التنمية الاجتماعية.