بني مصطفى: الأردن يولي الأسرة أهمية كبيرة



الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة الدولة للشؤون القانونية / رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، في ندوة افتراضية رفيعة المستوى بعنوان: "دور السياسات الموجهة نحو الأسرة في تمكين النساء والفتيات داخل الأسرة".



وأشارت بني مصطفى خلال حديثها في الندوة التي أقامتها منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن الأردن يولي الأسرة أهمية كبيرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع الأردني.

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