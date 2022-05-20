بني مصطفى: المرحلة المقبلة تحتاج حضورًا حقيقيًا للمرأة يمثل وزنها بالمجتمع

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن المشهد السياسي الأردني خلال المرحلة المقبلة، هو أحوج ما يكون إلى حضور حقيقي للمرأة الأردنية يناسب دورها ووزنها داخل المجتمع.



وقالت خلال ندوة نظمها معهد السياسة والمجتمع بعنوان "القيادة السياسية للمرأة"، إن اطلاق مفهوم "تأنيث السياسة" الذي يتم تداوله في قاعات الحوار، هو من باب إدماج المرأة بالشأن السياسي وليس من باب الإبعاد لأي فئة، مشيرة إلى ضرورة تفعيل مفهوم "تنويع السياسة" عند الحديث عن تمكين المرأة سياسيا .

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