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الأربعاء، 20-04-2022 09:45 م

بني مصطفى تؤكد أهمية انخراط الشباب بالحياة الحزبية

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 الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أهمية دور الشباب وإشراكهم في عملية صنع القرار والاستفادة من طاقاتهم في الابتكار والابداع، ومواجهة التحديات الاقتصادية لتتواكب ولإصلاحات السياسية.

جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الاربعاء، جلسة حوارية بعنوان" اهمية انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي: رؤيا المستقبل"، والتي نظمتها مؤسسة فريدريش ناومان، وجمعت شبابا ناشطين وناشطات في العمل السياسي والحزبي وصناع القرار.

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