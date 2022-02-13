بني مصطفى تبحث آليات تفعيل المشاركة الاقتصادية للمرأة

الوكيل الاخباري - استقبلت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى في مكتبها بدار رئاسة الوزراء، الأحد، أخصائية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، وعدداً من ممثلات جمعية المرأة في مواقع صنع القرار، ديمة بركات، ووفاء أبو سمرة، ورانيا وهبة.



وجرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل وآليات تفعيل مشاركتها الاقتصادية، بالإضافة إلى آليَّات زيادة نسبة مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

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