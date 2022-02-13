الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 07:52 م

بني مصطفى تبحث آليات تفعيل المشاركة الاقتصادية للمرأة

g


الوكيل الاخباري - استقبلت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى في مكتبها بدار رئاسة الوزراء، الأحد، أخصائية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، وعدداً من ممثلات جمعية المرأة في مواقع صنع القرار، ديمة بركات، ووفاء أبو سمرة، ورانيا وهبة.

وجرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل وآليات تفعيل مشاركتها الاقتصادية، بالإضافة إلى آليَّات زيادة نسبة مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202118171547694899838

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

w

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

1202220213214745990326

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

220223182727694556856

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

e

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

maxresdefault (1)

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

أخبار متعلقة
1202217203846237128691

وزيرة الدولة للشؤون القانونية تستقبل السفير النرويجي

w

ورشة تدريبية حول التغطية الإعلامية لقضايا العنف الأسري

1

ورشة تدريبية حول المساعدة القانونية ونظم العدالة الجزائية

w

وزيرة الدولة للشؤون القانونية : قانون التنفيذ أرسل لمجلس النواب