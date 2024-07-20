السبت 20-07-2024
الوكيل الاخباري
 

ورشة حول "بناء وبرمجة روبوتات" في جامعة عمان العربية

هيئة الطاقة توضح حول التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن وشحن المركبات الكهربائية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من عشائر الكريشان

التنمية الاجتماعية تنظم معرضا فنيا للفنانة المبتدئة عُريب فالح

هل يتأثر الأردن بوقف استيراد الدجاج من البرازيل ؟

بخّاخ الأنف يوفر وقاية من البرد والإنفلونزا

يديعوت أحرونوت: نتنياهو وبايدن قد يدليان بتصريح عن الصفقة من واشنطن

وزير الصناعة يفتتح مصنع سنابل للورق والكرتون في القسطل

أنباء بعودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب .. وأول تعليق من الفنانة

اكتشاف عناكب الأرملة السوداء داخل سفينة شحن في ألمانيا

السبت، 20-07-2024 01:43 م

بني مصطفى تتفقد دار رعاية الفتيان في شفا بدران   

1fe61754-0bfd-446b-bb12-26a3d16e547f


الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مضي الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للمنتفعين من دور الرعاية والإيواء التابعة للوزارة، وذلك لدى زيارتها التفقدية اليوم السبت لدار رعاية الفتيان- شفا بدران في العاصمة عمان.

واطلعت بني مصطفى على الخدمات المقدمة للمنتفعين من الدار، بما في ذلك آلية الدورات التدريبية والتأهيلية والتعليمية التي تقدمها الدار ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي تقوم عليه الوزارة، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب المنتفعين ودمجهم في المجتمع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
file (4)

"كلنا الأردن" في العقبة تطلق فعاليات نادي اللغة الإنجليزية

1721483851327

ورشة حول "بناء وبرمجة روبوتات" في جامعة عمان العربية

nWapxWTtczFqD2DwCCb7UNMdgVDCAkSkJHODnRmd

هيئة الطاقة توضح حول التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن وشحن المركبات الكهربائية

fdaae826-2f71-4780-ab7a-cea51f861a28

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من عشائر الكريشان

53364164-e957-4cea-8416-283f5789b425

التنمية الاجتماعية تنظم معرضا فنيا للفنانة المبتدئة عُريب فالح

1721476292019

توقيع 21 اتفاقية ضمن حاضنة الابتكار الزراعي

أخبار متعلقة
7202415163838238276822

قرار صارم صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

720249212631936549643

اعلان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

1720645137517

زراعة الكورة تعقد الجلسة الرابعة من مشروع المدارس الحقلية

1720632844461

بني مصطفى: الأردن قطع خطوات مهمة بمجال تمكين المرأة وتعزيز الإنتاجية