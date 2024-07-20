بني مصطفى تتفقد دار رعاية الفتيان في شفا بدران   

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مضي الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للمنتفعين من دور الرعاية والإيواء التابعة للوزارة، وذلك لدى زيارتها التفقدية اليوم السبت لدار رعاية الفتيان- شفا بدران في العاصمة عمان.



واطلعت بني مصطفى على الخدمات المقدمة للمنتفعين من الدار، بما في ذلك آلية الدورات التدريبية والتأهيلية والتعليمية التي تقدمها الدار ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي تقوم عليه الوزارة، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب المنتفعين ودمجهم في المجتمع.

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