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الجمعة، 03-05-2024 06:48 م

بني مصطفى ترعى افتتاح سوق الكرك الأسبوعي التراثي الحرفي

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الوكيل الإخباري - مندوبة عن رئيس الوزراء، رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى اليوم الجمعة، في محافظة الكرك فعالية افتتاح سوق الكرك الأسبوعي التراثي الحرفي - سوق جارة الكرك - الذي ينفذه مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة وبلدية الكرك الكبرى.

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وحضر الافتتاح، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية وأمين عام وزارة الإدارة المحلية، ورئيس بلدية الكرك والمعنيين.

وقالت في كلمة لها خلال الافتتاح إن مشروع سوق الكرك الأسبوعي التراثي الحرفي "سوق جارة القلعة" يعتبر مصدر فخر والذي يهدف إلى تنشيط محافظة الكرك سياحيا وتجاريا ويخدم الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة، وهذا ينسجم تماما مع رؤية الحكومة القائمة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في تعزيز الإنتاجية في المجتمعات المحلية لتمكين الشباب والمرأة، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الريادة والعمل والابداع، حيث سيكون السوق منصة لحوالي سبعين سيدة للاستفادة منه خلال الشهور القادمة لترويج منتجاتهن.

ولفتت الى أن هذا المشروع يعكس الجهد الكبير الذي يُبذل للارتقاء بمستوى الأنشطة الاقتصادية والتنموية التي تقام في مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب والتفاعل المستمر مع المجتمع المحلي بالتعاون مع الشركاء، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وفي توفير بيئة داعمة لتمكينها اقتصاديا.

وأوضحت إن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات تمثل قوة دفع على مستوى العمل التنموي، من خلال تنظيم الأنشطة الهادفة والمتنوعة والتي لها دورا كبيرا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين وتسليط الضوء على أهمية العمل اليدوي في تحسين دخل الأسر وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة اقتصادياً.

وشددت على أن أهمية هذه المؤسسات ودورها في تحقيق التكافل الاجتماعي، وما له من أثر كبير في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتعزيز قدرات المرأة الأردنية وتحسين المستوى المعيشي لها، وانعكاس ذلك إيجابيا على كافة أفراد الأسرة، حيث يشكل مصدر دخل قابل للزيادة والتطوير مستقبلا في ظل هذه الهمم العالية وروح العمل والإنتاج.

ونوهت الى ان اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية تحرص على عدد من البرامج والأولويات والاستراتيجيات لتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في ظل الرؤى الملكية الثلاث للتحديث (الاقتصادي والسياسي والإداري)، ولا سيما استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي واولوياتها .

وأشارت إلى أن إقامة مثل هذه المشاريع تقدم لنا نموذجا أصيلا من العمل والإخلاص والتفاني وكسب العيش بكرامة وعزة، إضافة الى إن قطاع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات يعتبر شريكا أساسيا لوزارة التنمية الاجتماعية في تحقيق الرؤية والرسالة النبيلة للعمل التطوعي في الميدان، والقائم على تعزيز مفاهيم الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، ويحقق الأهداف المرجوة منه خدمة لأبناء المجتمع المحلي على مختلف الأصعدة، وتحرص الوزارة دائما على أن تعزز هذه الشراكة من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي والفني لها، وتسهيل الإجراءات عليها.

وشمل الافتتاح كلمات وقصائد وفقرات من الفلكلور الشعبي.

 




 

 


 

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