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السبت، 21-05-2022 08:10 م

بني مصطفى ترعى مؤتمر إطلاق المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء

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الوكيل الاخباري - بدأت، اليوم السبت في عمان، أعمال مؤتمر إطلاق المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات لعام 2021، الذي تنظمه اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالتعاون مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المحامية وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها حفل الافتتاح، إنه ووفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية، فإن 1 من 3 نساء في العالم تعرّضن لعنف جسدي أو جنسي على الأقلّ لمرّة في حياتهنّ وغالباً ما يكون ذلك من قبل شريكهنّ.

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