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بني مصطفى تستقبل وزير الخارجية السابق بجمهوريَّة ألبانيا

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الإثنين، 09-05-2022 08:33 م

بني مصطفى تستقبل وزير الخارجية السابق بجمهوريَّة ألبانيا

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الوكيل الاخباري - استقبلت وزيرة الدولة للشؤون القانونية / رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين في مكتبها بدار رئاسة الوزراء، وزير الخارجية السابق في جمهورية ألبانيا ديتيمير بوشتاي.

وتناول اللقاء الحديث عن الإصلاحات السياسية التي تمت أخيراً في الأردن، خاصة التعديلات الدستوريَّة وقانونيّ الانتخاب والأحزاب، وأهميَّة إشراك فئتي الشباب والمرأة وتشجيعهما على الانخراط بالعمل السياسي.

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