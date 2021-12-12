بني مصطفى تلتقي السفير الأميركي في عمَّان

الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الدَّولة للشؤون القانونيَّة وفاء بني مصطفى مع السفير الأميركي في عمَّان هنري ووستر، أوجه تعزيز التَّعاون المشترك، خصوصاً في المجالات القانونيَّة، بحضور رئيسة الوكالة الأميركية للتَّنمية الدوليَّة شيري كارلين.



وأشارت بني مصطفى خلال اللقاء الذي جرى في مكتبها بدار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، مؤكِّدة تقدير الأردن العميق للدَّعم الذي تقدِّمه الولايات المتَّحدة الأميركيَّة للأردن في مختلف المجالات.

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