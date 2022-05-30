بني مصطفى: تنفيذ أجندة القرار 1325 بفعالية يتطلب توطينها بطريقة تناسب الدول

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المحامية وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، إن ترجمة أجندة القرار الأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وتوطينها بطريقة تناسب ظروف المجتمعات والبلدان، يُعدّ أمرا حيويا لتنفيذها بفعالية.



وأضافت بني مصطفى، خلال رعايتها لفعالية نظمتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، حول العدالة الجندرية وقرار مجلس الأمن 1325، وأهمية تفعيله على مستوى المجتمعات المحلية، أنه على الرغم من ذلك، لا يزال توطين الأجندة يمثل تحدياً رئيساً؛ نظرا لمحدودية الوعي بمضمونها، وضعف الدعم المقدم لتنفيذها.

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