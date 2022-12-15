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الخميس، 15-12-2022 11:46 م

بني مصطفى ومحافظة يبحثان سبل انتقال الحضانات ومراكز المنار الى وزارة التربية

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الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي عزمي محافظة اليوم الخميس، الخطوات المشتركة لتنفيذ ما ورد في خطة تحديث القطاع العام حول عمل الوزارتين، وتحديدًا نقل المهام المتعلقة بالحضانات ومراكز المنار من وزارة التنمية إلى وزارة التربية، بحضور فريق من كلا الوزارتين .

وأكدت بني مصطفى خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة التنمية الاجتماعية، أن التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتحديث القطاع العام، مشيرة إلى إشراف وزارة التربية على الحضانات ومراكز المنار، منوهة إلى أن وزارة التنمية جاهزة للتعاون المطلق مع وزارة التربية بخصوص هذا الملف، بما يخدم المنتفعين الذي يضمن مصلحتهم الفضلى والمثلى.

وأشارت بني مصطفى إلى الدعم الكامل الذي ستقدمه وزارة التنمية إلى وزارة التربية لتسهيل عملية نقل الحضانات ومراكز المنار.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي عزمي محافظة، أن وزارة التربية شريكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ضمن هدف واحد في موضوع انتقال مركز المنار والحضانات، مشددًا على أن مرحلة التعليم في حياة الطفل بمرحلة ما قبل المدرسة أمر هام جدا للوصول إلى تنمية وتطوير الطفل تحت مظلة التعليم.

وتم خلال اللقاء، تشكيل لجنة فنية مشتركة ينبثق عنها آليات عملية انتقال الحضانات ومراكز المنار، على أن تكون عملية انتقال الحضانات ومراكز المنار بشكل تدريجية.

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