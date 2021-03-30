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الثلاثاء، 30-03-2021 05:57 م

بني هاني: بلدية إربد قد تعجز عن توفير الرواتب لشهري أيار وحزيران

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، أن البلدية ستجد نفسها عاجزة عن توفير رواتب الموظفين خلال شهري أيار وحزيران المقبلين اذا ما بقيت عوائدها على ما هي عليه.
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وقال بني هاني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن عوائد البلدية انخفضت بمقدار 35 بالمئة جراء تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى تراجع نسبة عوائد الترخيص بما يزيد عن 70 بالمئة، مبينا أن عدد المنشآت المرخصة للعام الحالي بلغ 4 آلاف من أصل 22 منشأة.

ولفت إلى أن ايرادات البلدية المتأتية من النشاط السكني والعمراني والإنشائي، انخفضت إلى 90 بالمئة جراء توقف النشاطات في هذه القطاعات التي كانت توفر دخلا حيويا ورافدا أساسيا لصندوق البلدية.

وكشف بني هاني أن حصة 50 بالمئة من عوائد المحروقات للبلدية عن عام 2021 لن تحصل عليها لأنها استنفدت كامل حصتها عام 2020، بناء على وعود بصرفها بالكامل لكن الحكومة اقرت صرف 50 بالمئة منها عن العام الماضي.

 




 

 


 

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