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الجمعة، 06-05-2022 05:05 م

بني هاني: دعوة مجلس محافظة إربد للانعقاد مرتهنة بتوفر المكان

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الوكيل الإخباري - يصطدم مجلس محافظة إربد بعامل المكان لعقد أولى جلساته المتصلة باستكمال تشكيل اللجان والمكتب الدائم بعد أن أنجز مهمة انتخاب رئيس المجلس ومساعده في انتخابات جرت قبل أسبوعين في قاعة حدائق الملك عبدالله وتخللها تجاذبات لضيق المكان ما اضطر أعضاء من المجلس للجلوس في مكتب مجاور.

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وفي هذا السياق، يرى رئيس المجلس المنتخب خلدون بني هاني، أن المقر الذي خصص للمجلس في مبنى مجمع عمان الجديد التابع لبلدية إربد الكبرى لا يفي بالغرض نظرًا لعدم وجود قاعة تتسع لأعضاء المجلس البالغ عددهم 52 عضوًا ما عدا من تتطلب طبيعة عملهم حضور الجلسات، كما أن المبنى بحاجة لتجهيزات تتعلق بمكاتب المكتب الدائم والأدوات والأجهزة التي تتطلبها طبيعة عمل المجلس.


ويقول، رئيس المجلس، انه تلقى وعود من نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بالبحث عن مقر ملائم في موقع مناسب وهو ما وصفه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لتمكين المجلس من أداء مهامه على الوجه المأمول.


وكشف بني هاني ان دعوة المجلس للانعقاد مرتهنة بتوفر المكان، لافتًا إلى أنه خاطب جامعة اليرموك لحجز قاعة مبنى الندوات والمؤتمرات لدعوة المجلس لعقد جلسته الثانية قبل منتصف الشهر الحالي، كما أن المجلس بدأ بالبحث عن مقر دائم وملائم.


وقال بني هاني، أن الدورة الثانية لمجالس المحافظات تحمل آمال وتطلعات بتجويد التجربة الأولى في المجلس الأول ومعالجة الاختلالات بتوسيع مفهوم التشاركية والانفتاح والمسؤولية، مؤكداً أن مجلس محافظة إربد منفتح على الجميع وستشكل التنمية والاستثمار محور عمله في الدورة الثانية.


وأضاف، أن مجلس محافظة إربد كباقي مجالس المحافظات يتطلع لتجويد التشريعات بما يتسق مع مهامه والأدوار المطلوبة منه خصوصاً ما يتصل منها بنقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات حتى يتسنى له تحديد أولوياته ومشاريعه ضمن هذه الصلاحيات.


واعتبر بني هاني، أن للإعلام دور مهم في الشراكة مع المجلس باعتباره أحد أدوات الرقابة على عمل المجلس، مؤكداً أن المجلس مهتم ببناء شراكة حقيقية مع الإعلام قائمة على المسؤولية والشفافية.

 




 

 


 

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