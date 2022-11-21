بني هاني رئيسا لجمعية اختصاصيي الطب الشرعي

الوكيل الاخباري - فاز الدكتور أحمد بني هاني برئاسة جمعية اختصاصيي الطب الشرعي الاردنية بنقابة الأطباء بالتزكية في الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين، بمبنى النقابات المهنية.



وفاز بعضوية الهيئة الإدارية للدورة 2022-2025 كل من الدكتور منصور المعايطة والدكتورة رولا عفانة والدكتور احمد الزعبي والدكتور بشار المعايطة والدكتور علاء الطوسي والدكتور احمد العموش.



وكانت الهيئة العامة للجمعية صادقت في اجتماعها السنوي على التقرير الاداري والتقرير المالي للجمعية.

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