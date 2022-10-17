بهذه الحالة يمكن للطالب دراسة تخصص معدل القبول فيه أعلى من معدله بالتوجيهي

الوكيل الاخباري -تيماء عبيدات

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أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب إن قبول الطالب بتخصصات معدل قبولهم أعلى من المعدل الذي حصل عليه في حاله واحدة فقط اذا كان الطالب حاصل على احدى المكرمات الملكية.



وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن طالب "الجسيم" يكون قبوله على أساس البرنامج الموازي.



وأوضح أنه يتم قبول طالب "الجسيم" حسب معدلات الموازي لكل جامعة من الجامعات الرسمية حيث أنه معفي من تسديد الرسوم الجامعية.

وكان قد رصد "الوكيل الإخباري" شكوى من طالب حصل على معدل 97% في الثانوية العامة ولم يحصل على مقعد طب بشري في حين حصل زميله على مقعد طب ومعدله 93%