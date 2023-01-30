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الإثنين، 30-01-2023 10:26 ص

بوابة الأردن: البدء بأعمال التنفيذ للحزمة الأولى لمشروع أبراج السادس

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة بوابة الأردن للاستثمار العقاريّ والتجاريّ والسياحيّ- المطوّر والمالك لمشروع بوّابة الأردنّ (أبراج السادس) مؤخّراً عن البدء بأعمال التنفيذ للحزمة الأولى التي سيتمّ الانتهاء منها في الربع الثالث من العام الحالي.

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وأوضحت شركة بوابة الأردن، أن إحالة عطاء الحزمة الأولى من الأعمال والخاصّ بتنفيذ أعمال الواجهات الخارجيّة لمشروع بوّابة الأردنّ القائم بالقرب من الدوار السادس كان في بداية كانون الأوّل/ديسمبر 2022، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من 5 سنوات عن أعمال التنفيذ.


وقالت الشركة، إنّ "هذه الخطوة تأتي كمقدّمة لسلسلة من الخطوات الّتي سيتمّ السير بها لإعادة الأعمال التنفيذيّة للمشروع بالشكل الكامل تمهيداً لافتتاح مشروع بوّابة الأردنّ المنتظر".


وأكّدت، أهمّيّة دور المشروع في دعم الاقتصاد الأردنيّ وتطوير مفهوم الاستثمار العقاريّ من خلال خلق الثقة المتبادلة بين المطوّرين للمشروع والمستثمرين فيه.


وشدّدت على حرصها في اختيار شركة مقاولات أردنيّة مؤهّلة ومصنّفة درجة أولى للقيام بتنفيذ بنود عطاء الحزمة الأولى لتقديم الصورة الأفضل للمشروع.


رئيس مجلس إدارة شركة بوابة الأردن، عبدالمغنّي عبدالله العبدالمغني، قال، إنّ "الشركة باشرت تنفيذ المشروع تتفيذاً لرؤى جلالة الملك عبد اللّه الثاني الاقتصاديّة والتوجيهات الملكيّة السامية بضرورة دعم المشاريع المتوقّفة وتقديم كافّة التسهيلات لها بهدف دفع عجلة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصاديّة شاملة ومستدامة في المملكة.


وأكّد، أنّ المشروع سيصبح معلّماً مهمّاً للوطن ونموذج لقصّة نجاح، وأنّ استكمال أعمال الإنشاء في المشروع ستتمّ من خلال طرح 3 حزم، حيث تمّ الانتهاء من طرح وإحالة الحزمة الأولى منها وما زال العمل جارياً لتجهيز الحزمة الثانية.


وبيّن، أنّ الحزمة الثانية تشمل أعمال التصميم الداخليّ والتقطيع الداخليّ والأعمال الكهروميكانيكيّة اللازمة لتحويل البرج الشماليّ من برج مكاتب بحسب التصميم الأصليّ إلى برج سكنيّ مكوّن من شقق سكنيّة فاخرة ذات مواصفات مميّزة وكذلك المول والّتي يتوقّع البدء في تنفيذها منتصف العام 2023.

 




 

 


 

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