بورصة عمان تطلق مؤشر العائد الكلي ASETR

الوكيل الاخباري -

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قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أنه في إطار سعي بورصة عمان لتعزيز بيئة التداول في البورصة وتقديم خدمات ومؤشرات جديدة، فقد قامت البورصة باستحداث مؤشر العائد الكلي Total Return Index (ASETR)بمــا يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية فــي مجــال احتساب مؤشرات أسواق الأوراق الماليــة والذي سيتم إطلاقه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/3/27.وأضاف الوظائفي بأن مؤشر العائد الكلي هو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة، ويرمي إلى تمكين المستثمر من قياس العائد الكلي المتحقق على استثماره بأسهم شركات مؤشر العشرين ASE20، حيث يأخذ بعين الاعتبار عوائد التوزيعات النقدية بافتراض إعادة استثمارها في السوق إضافة إلى الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة تغير السعر السوقي في البورصة. وهو ما يميزه عن المؤشر السعري الذي يقيس التغير في الأسعار السوقية فقط. مبيناً أن أثر التوزيعات النقدية سيظهر في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة للشركة التي تقرر توزيع أرباح نقدية على مساهميها، إذ ستكون قيمة مؤشر العائد الكلي في ذلك اليوم أعلى من المؤشر السعري ASE20 بما يتناسب مع قيمة التوزيعات النقدية.أما فيما يخص عينة المؤشر، فقد أشار الوظائفي إلى أن عينة المؤشر الجديد هي نفسها عينة مؤشر ASE20 والتي تتألف من الشركات العشرين الأكثر نشاطاً والأعلى من حيث القيمة السوقية والتي تعد من أسهم الشركات القيادية في البورصة. وعليه، سيتم اختيار قيمة الأساس لمؤشر ASE20 كما في نهاية العام 2021 كقيمة أساس للرقم القياسي ASETR. وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة العينة ستتم بشكل ربعي في نهاية أشهر آذار وحزيران وأيلول وكانون الأول من كل عام.ويمكن للمهتمين الاطلاع على منهجية احتساب مؤشر ASETR من خلال الرابط التالي:https://ase.com.jo/ar/asar-alswq/mwshrat/tryqt-alahtsab