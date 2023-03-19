الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة تدرس وضع سقوف سعرية للدجاج

إلغاء نحو 40 رحلة جوية في مطار سوتشي بسبب الضباب

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

الأسد يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات

32 ألف طالب سجل لامتحان التوجيهي إلكترونياً

الخارجية الفلسطينية تدين محاولة اعتداء المستوطنين على كنيسة بالقدس

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر

الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

مهيدات: استقبال 4949 طلبا عبر نظام الشكاوى خلال العام الماضي

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي السفير البلجيكي

الأحد، 19-03-2023 11:23 ص

بورصة عمّان تعدّل تعليمات إدراج الأوراق المالية

هيئة الاوراق المالية 2


الوكيل الإخباري - عدّلت بورصة عمّان تعليمات إدراج الأوراق المالية فيها لعام 2018، واعتمدت قواعد إنشاء وحدة علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة في البورصة.

اضافة اعلان


وقال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمّان مازن الوظائفي، إن هذا الإجراء يأتي في ضوء جهود البورصة لتطوير كافة الأطر التنظيمية والتشريعية وتطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية في السوق بما يعزز الشفافية والمناخ الاستثماري فيه ويعزز تنافسيته.


وأشار إلى أنه جرى إضافة بند جديد إلى أحكام المادة (9) من تعليمات إدراج الأوراق المالية يلزم الشركات المدرجة التي تشملها عينة الرقم القياسي ASE20 بإنشاء وحدة أو دائرة خاصة تكون مسؤولة عن علاقات المستثمرين وفقاً للقواعد التي تحددها البورصة، وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه علاقات المستثمرين في فتح قنوات تواصل فعّالة مع ذوي العلاقة من محللين ماليين ومستثمرين وممثلي الإعلام ومساهمين وغيرهم، ونقل المعلومات المتعلقة بالسوق إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الشركة، الأمر الذي يؤدي إلى توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين وتعزيز جاذبية وتنافسية هذه الشركات، والحد من الشائعات السلبية التي تؤدي إلى إحداث خلل وإرباك في السوق وتقلبات في أسعار وأحجام التداول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
315372_54_1618899930

الصناعة والتجارة تدرس وضع سقوف سعرية للدجاج

صيام-الأيام-البيض

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

IMG_9387

النقل البري تثمن قرار تمديد دعم المحروقات حتى حزيران المقبل

IMG_3823

أمانة عمان ترفع حالة الطوارئ إلى متوسطة (شديدة أمطار)

M63A8869

32 ألف طالب سجل لامتحان التوجيهي إلكترونياً

f5e38231-a02e-4977-a35d-143a9be5f582

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر

أخبار متعلقة
cf5f5cfb-2c46-4952-bb3e-6eb64baa5c23

توقع زيادة عدد مستخدمي باص عمّان 50% العام الحالي

جج

في أسبوع دامٍ 10 جرائم مفزعة شهدها الأردن

0022

2.3 مليون راكب لحافلات الباص السريع وباص عمّان منذ مطلع العام

1676791933661

الصناعة والتجارة تحقق إنجازات مهمة لحماية المنتج الوطني

IMG_3496 - Copy

بعد سجنه 15 عاما.. تاجر مخدرات يعود للتهريب وينال الأشغال المؤبدة

220236135116287198061

قرار مرتقب بفتح أسواق المواشي في عمّان