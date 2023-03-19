بورصة عمّان تعدّل تعليمات إدراج الأوراق المالية

الوكيل الإخباري - عدّلت بورصة عمّان تعليمات إدراج الأوراق المالية فيها لعام 2018، واعتمدت قواعد إنشاء وحدة علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة في البورصة.

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وقال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمّان مازن الوظائفي، إن هذا الإجراء يأتي في ضوء جهود البورصة لتطوير كافة الأطر التنظيمية والتشريعية وتطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية في السوق بما يعزز الشفافية والمناخ الاستثماري فيه ويعزز تنافسيته.



وأشار إلى أنه جرى إضافة بند جديد إلى أحكام المادة (9) من تعليمات إدراج الأوراق المالية يلزم الشركات المدرجة التي تشملها عينة الرقم القياسي ASE20 بإنشاء وحدة أو دائرة خاصة تكون مسؤولة عن علاقات المستثمرين وفقاً للقواعد التي تحددها البورصة، وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه علاقات المستثمرين في فتح قنوات تواصل فعّالة مع ذوي العلاقة من محللين ماليين ومستثمرين وممثلي الإعلام ومساهمين وغيرهم، ونقل المعلومات المتعلقة بالسوق إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الشركة، الأمر الذي يؤدي إلى توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين وتعزيز جاذبية وتنافسية هذه الشركات، والحد من الشائعات السلبية التي تؤدي إلى إحداث خلل وإرباك في السوق وتقلبات في أسعار وأحجام التداول.