الأحد 16-01-2022
الوكيل الاخباري

صحيفة: بريطانيا لن تطلب اختبارات كورونا للمسافرين الملقحين

التربية تعلن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

جامعات تؤخر امتحاناتها الاثنين وأخرى تتحول للدراسة عن بعد - تحديث

نمو موجودات 'أموال الضمان الاجتماعي' 10% في العام الماضي

بوقت قياسي.. استعادة سيارة حكومية مسروقة

الكهرباء الوطنية: توقعات بارتفاع الأحمال الكهربائية إلى 3800 ميغاواط اليوم

الرياطي يعلق على تجميد عضويته لمدة عامين

وزير التخطيط: اقتصاد الأردن بدأ بالتعافي من آثار كورونا

الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها بين عنتاب وأربيل

المياه: المنخفض رفع معدل الامطار العام الى 32.7%

عاجل

التربية تعلن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

الأحد، 16-01-2022 01:34 م

بوقت قياسي.. استعادة سيارة حكومية مسروقة

13867a5b-7b9d-4dc0-bc73-82114e3d67cd


الوكيل الاخباري- قال الناطق الاعلامي في وزارة النقل علي عضيبات ان مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها قامت باسترجاع سيارة حكومية تابعة لبلدية السلط بعد ان تم الابلاغ عن سرقتها من قبل اشخاص وبوقت قياسي لم يتجاوز الساعة .

اضافة اعلان


واضاف عضيبات بان مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها وبالتنسيق مع البحث الجنائي في مدينة السلط ولدى ورود بلاغ من بلدية السلط بسرقة احدى مركباتها تحركت الجهات المعنية وحسب احداثيات تواجد السيارة من قبل متابعات مديرية التتبع حيث عثر عليها وتم اعادتها الى مركز عملها في بلدية السلط .


ويذكر بان مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها التابعة لوزارة النقل تملك من التقنيات والاجهزة التي تتيح لها مراقبة ومتابعة السيارات والاليات الحكومية العاملة ومعرفة اماكن تواجدها  حيث تم انشاء مديرية تتبع المركبات ضمن نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل نهاية عام 2015 والتي تهدف الى ادارة مشروع المركبات الحكومية والآليات لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والعامة والمؤسسات والهيئات المستقلة لضمان الاستخدام الامثل من خلال التحكم في حركة المركبات الآليات الحكومية لتنفيذ المهام الموكلة اليها ضمن الاطار الرسمي ، والحد من هدر الوقود والتوزيع العادل للمركبات بين الجهات الحكومية وتحقيق رضا المجتمع .


هذا وقد بلغ عدد المركبات المشمولة بنظام التتبع الالكتروني نسبة 98,5 % وعدد الجهات الرئيسة المشمولة بالنظام بما فيها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة 223 جهة وبنسبة 100% من الجهات الحكومية ، وقد بلغت نسبة استخدام النظام عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة اكثر من 85% .


اضافة الى ذلك فقد تم البدء مطلع هذا العام 2021 بتطبيق بلاغ دولة رئيس الوزراء الذي يشير بعدم تسجيل او/ و ترخيص اي مركبة حكومية تابعة لأي جهة الا بعد تركيب وتفعيل جهاز تتبع الكتروني عليها .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A2467

التربية تعلن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

61190cd70bae5

348 ألفا و827 سجلوا للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة

0L5A1806

مطالبة بتقليص ساعات الدوام أو تحويله عن بعد خلال المنخفض

ط

جامعات تؤخر امتحاناتها الاثنين وأخرى تتحول للدراسة عن بعد - تحديث

ص

نمو موجودات 'أموال الضمان الاجتماعي' 10% في العام الماضي

poikjuhygtfdr-780x405

المحكمة الدستورية تفصل في 5 قضايا العام الماضي

أخبار متعلقة
120221514336422181822

الثقافة تطلق برنامج حكاية مكان من ساحة العين بالسلط

120225185729483696872

الكشف عن سبب التواجد الامني في السلط

2020_09_16_03_37_06

الأمن يكشف ملابسات قضية مقتل حدث على يد والده منذ عام 2013

93c5dd45-b341-44f7-a42e-5189b2941a46

الملكة رانيا تتجول في شارع الخضر بالسلط وتطلع على مبادرات شبابية - صور

amman-4360909_640

إنشاء مواقف للمركبات في السلط

Untitled-1-113

38.8 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي