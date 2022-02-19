السبت 19-02-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

بالفيديو.. الثلوج تُغلق طُرقاً في جنوب المملكة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد : احذروا السيول المفاجئة

تعرف على أهم مبايعات العقارات في دبي

الأرصاد تحذر من طقس الليلة

إنخفاض حالات كورونا النشطة في الأردن إلى 179 ألفا و 305 إصابات

دعوة لتغيير موعد التوقيت الصيفي.. والحكومة ترد

28 وفاة و 7064 إصابة كورونا في الاردن اليوم

الدغمي: الأردن فتح ذراعيه لكل أبناء العرب المكلومين خلال العقود الماضية

الاستهلاكية المدنية تستكمل استعداداتها لشهر رمضان

السبت، 19-02-2022 03:24 م

بيان أردني مصري فرنسي ألماني حول حل الدولتين

47cf8311-7581-4d92-8c31-55fcc1260b43


الوكيل الإخباري - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في الاجتماع الوزاري الخامس في إطار مجموعة ميونخ إلى جانب وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، و وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية آنالينا بيربوك، ووزير خارجية الجمهورية الفرنسية جون إيف لودريان.اضافة اعلان


وركّز الاجتماع، الذي عُقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، على مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وجاء في بيانٍ صدر عن الاجتماع، أن وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا التقوا في ميونخ، اليوم، لمواصلة التنسيق والتشاور بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلامٍ عادلٍ وشاملٍ ودائم على أساس حل الدولتين.

وأكّد البيان الالتزام بدعم الجهود المبذولة لتحقيق سلامٍ عادلٍ ودائمٍ وشامل يفي بالحقوق المشروعة لجميع الأطراف وعلى أساس حل الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.

وعبّر البيان عن القلق من زيادة التوتر على الأرض، والحاجة المُلحة لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة بين الأطراف، أو تحت مظلة الأمم المتحدة، وبما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط.

وأكّد على أهمية إيجاد آفاق سياسية واقتصادية، والحاجة إلى مزيدٍ من خطوات بناء الثقة وعلى أساس الالتزامات المتبادلة بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، واستئناف مفاوضات هادفة.

وشدّد البيان على ضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية التي تُقوض حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم، ولا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وترحيل الفلسطينيين من منازلهم، وبما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف أعمال العنف والتحريض. وأكّد كذلك، على وجوب احترام حقوق سكان حيّ الشيخ جرّاح وسلوان في منازلهم.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_11

بالفيديو.. الثلوج تُغلق طُرقاً في جنوب المملكة

f15f7705-image-1

تحذيرات عاجلة من الأرصاد : احذروا السيول المفاجئة

44-1

الأشغال تعلن حالة الطرق في المملكة

425014_8_1643097687

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة

0L5A1628 - Copy

إنخفاض حالات كورونا النشطة في الأردن إلى 179 ألفا و 305 إصابات

FK5pmaOWUAEtY9o

دعوة لتغيير موعد التوقيت الصيفي.. والحكومة ترد

أخبار متعلقة
61f6a039a4c6d

الصفدي يبحث مع نظيره المصري أهمية تعزيز العمل العربي المشترك

1574861256086-780x470

الألبسة: قرار الجمارك يعاكس إعادة النظر بالتعرفة الجمركية

M63A9422

الأرصاد: مؤشرات على تساقط الثلوج مع نهاية الاسبوع الحالي

0L5A1604 - Copy

أكثر من 43 ألف اصابة كورونا نشطة في الأردن

61ea02401b3e5

الأردن يطالب بزيادة حصة دعم اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من "الأونروا" البالغة 143 مليون دولار

WhatsApp Image 2022-01-20 at 4.52.15 PM

توقيع عقد عمل جماعي في وزارة العمل لصالح عاملين بالقطاع الخاص