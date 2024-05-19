بيان اردني حول سقوط مروحية الرئيس الايراني

الوكيل الاخباري - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ببالغ القلق الأنباء المتعلقة بالحادثة التي تعرضت لها الطائرة التي كانت تقل فخامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لفخامة الرئيس.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة استعداد المملكة لتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد اللازم، معرباً عن تعاطف المملكة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنياتها بالسلامة لفخامة الرئيس ومرافقيه.

اضافة اعلان