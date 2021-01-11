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الإثنين، 11-01-2021 09:44 ص

بيان تحذيري من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة

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الوكيل الاخباري - وجهت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رسالة الى اصحاب المحال التجارية المخالفة جاء فيها  " تلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العديد من الشكاوى بخصوص المحال المخالفة في المناطق السكنية وما تشكله من ازعاج للجيران اضافة لمخالفتها التشريعات الناظمة بالخصوص لممارسة النشاط التجاري " .

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واضافت  " وكانت السلطة قد قامت بتكرار اشعار جميع المحال المخالفة في المناطق السكنية لضرورة تصويب اوضاعها وامهال المخالفين واعطاؤهم الوقت الكافي للتصويب ".


وقالت سلطة العقبة الخاصة " وعليه فان السلطة ومن خلال دائرة المدعي العام تقوم حاليا بحصر جميع المخالفين وتوجيههم للتعاون واغلاق المخالفات وامهالهم حتى نهاية الاسبوع الحالي، واعتبارا من بداية الاسبوع القادم ستقوم الاجهزة المعنية بالسلطة والاجهزة الامنية بتنفيذ حملة شاملة على هذه المحال المخالفة متطلعين لتعاون المخالفين بتصويب هذه المخالفات قبل موعد الحملة لتفادي اية اجراءات قانونية بحقهم.


 




 

 


 

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