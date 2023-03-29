بيان توضيحي من نقابة العاملين في المناجم والتعدين حول مكافأة الإنتاج

الوكيل الاخباري- أكدت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والأسمنت، أنها كانت عبر مسيرتها وما زالت تقف إلى جانب العمال، وتسعى إلى تحسين ظروفهم المعيشية ومكتسباتهم المالية بالتعاون والاتفاق مع الشركات.

اضافة اعلان



وقالت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنها وتقديراً لجهود الزملاء الذين أسهموا ويسهموا في تقدم الشركات ونجاحها، عملت منذ عام 2014، على إقرار مكافأة الإنتاج البالغة 2 بالمئة من صافي أرباح شركة مناجم الفوسفات الأردنية من خلال توقيع اتفاقية عمالية مع الشركة والشركات الحليفة، مؤكدة أنه تم في عام 2020 تثبيت هذه الاتفاقية، وتحسينها ليصبح الحد الأدنى من المكافأة 600 دينار، لتبلغ في ذلك العام 120 دينار تقريبا.



وأوضحت أن إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، احتسبت في عام 2021، نسبة أرباح العاملين بالشركة حسب نتائج أعمال

وحدة الفوسفات والمجمع الصناعي فقط، وبلغت في حينه نحو 1200 دينار لكل موظف.



وبينت النقابة أنه وفي إطار حرصها على زيادة حصة الموظف من المكافأة، اتفقت مع مجلس إدارة الشركة على احتساب مكافأة الموظفين على إجمالي الأرباح للشركة وشركاتها الحليفة، ما أسهم في زيادة قيمة المكافأة من 1200 إلى 2850 دينارا.



وأوضحت أنها طلبت هذا العام من مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات، احتساب المكافأة على إجمالي أرباح الشركة، وشركاتها الحليفة، إلا أن مجلس الإدارة ارتأى الالتزام باحتساب المكافأة حسب الاتفاقية الموقعة مع النقابة والبالغة 2 بالمئة من صافي الأرباح لكل شركة، حيث بلغت قيمة المكافأة 10.6 مليون دينار في سابقة تعد الأولى في تاريخ الشركة.



وأكدت النقابة أنها لم تنتقص من قيمة المكافأة، ولم تتهاون في رفعها وتحسينها، وأنها أسهمت عبر مسيرتها في تحقيق الكثير من المكاسب العمالية؛ منها رواتب الخامس والسادس عشر، ومكافأة نهاية الخدمة، والمنح الدراسية، ورفع قيمة قرض الإسكان إلى 40 ألف دينار دون فوائد، وغيرها الكثير من المكتسبات.



واستغربت ما تتعرض له من حملة تشويش وإساءة لأسباب اعتبرتها شخصية وغير مبررة.