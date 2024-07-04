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بيان حازم صادر عن وزير الاوقاف : إجراءات صارمة بحق هؤلاء !

الخميس، 04-07-2024 01:18 م

بيان حازم صادر عن وزير الاوقاف : إجراءات صارمة بحق هؤلاء !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة ان الوزارة ستتخذ الإجراءات الصارمة بحق شركات الحج والعمرة التابعة لها بما في ذلك الاغلاق في حال اثبتت التحقيقات الجارية، تورط هذه الشركات في تسهيل تسكين الحجاج ونقل المواطنين الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغايات الحج. 

واشار في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري الى ان التحقيقات الاولية اكدت قيام وسطاء وسماسرة وشركات وهميّة بالتحايل وتسفير حجاج اردنيين بصورة غير نظامية، حيث ان النيابة العامة لازالت تواصل تحقيقاتها في الظروف والملابسات التي أحاطت بسفر مواطنين أردنيين إلى المملكة العربية السعوديّة لغايات اداء فريضة الحج مما تسبب بوفاة بعضهم .

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