بيان حكومي بشأن فتيات شارع مكة

الوكيل الاخباري- قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح ، الاثنين ، أن التسول المنظم هو جزء من الاتجار بالبشر، وسيترك للقضاء تكييف القضية.

اضافة اعلان

وأضاف ، أنه سيتم تحريك قضية اتجار بالبشر ضد والد الفتيات اللواتي عثر عليهن نائمات في منطقة شارع مكة.



وبين أنه يتم ضبط ما بين ألف و1400 متسول في كافة أنحاء المملكة شهرياً، وتثبت القيود عدم حاجة المتسولين المضبوطين.



ولفت إلى أن هناك ثغرات قانونية في مكافحة التسول، وهناك نقص في كوادر مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية.