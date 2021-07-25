الأحد 25-07-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 25-07-2021 01:14 ص

بيان حكومي حول حادثة مستشفى الجاردنز

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الوكيل الاخباري - صرّح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أنّ الأجهزة الحكوميّة المختصّة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحرّكت على الفور للوقوف على حيثيّات هذه الحادثة ومسبّباتها والأضرار الناجمة عنها.اضافة اعلان


وكشف دودين أنّ الحكومة طلبت من النيابة العامّة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيّار الكهربائي في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى، يجري التحقيق حول أسبابها؛ وذلك لضمان الحياد وسلامة النتائج.

وأوضح أنّ وزيريّ الداخليّة مازن الفرّاية والصحّة الدكتور فراس الهوّاري وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريّة.

 




 

 


 

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