الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

مأدبا: التربية تكرم أوائل طلبة الثانوية

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية – أسماء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

بيان حكومي حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

الأردن يستعيد مقعده بمجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بعد غياب 27 عاما

إعطاء أكثر من 38 ألف جرعة لقاح الخميس

الحكومة تعلن عن اجراءات وقرارات قادمة

وفاة طفلة ضرباً على يد أحد أقاربها في الزرقاء

اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية ومعهد الإدارة العامة

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

الخميس، 26-08-2021 07:31 م

بيان حكومي حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

2019_6_3_19_24_8_96-730x438


 
الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أسفها للتطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين المملكة المغربية الشقيقة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والتي تدهورت إلى حد قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. 

وأعربت الوزارة عن أملها بتغليب لغة الحوار وحل جميع الخلافات عبرها للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها، وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة، ويرسخ دور البلدين الشقيقين الهام في منظومة العمل العربي المشترك.

 وأكدت الوزارة حرص المملكة الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك، ورأب الصدع بين جميع الأشقاء، وإدامة التواصل والحوار، خدمة لمصالح جميع الأشقاء والقضايا العربية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

مأدبا: التربية تكرم أوائل طلبة الثانوية

w

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية – أسماء

8202123202946135390048

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

d

الأردن يستعيد مقعده بمجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بعد غياب 27 عاما

الصحة موظفين

إعطاء أكثر من 38 ألف جرعة لقاح الخميس

820212618356225387420

الحكومة تعلن عن اجراءات وقرارات قادمة

أخبار متعلقة
6191626-380967261

تطورات هامة بقضية المواطنة التي ادعت خطف ابنتها من قبل طليقها

1621954703170

الأردن يخصص مراكز إيواء مغلقة لاستضافة 2500 أفغاني لفترة "قصيرة"

1382961555_215454

مواطنة تدعي خطف ابنتها من قبل طليقها إلى خارج الأردن.. والخارجية توضح

الصفدي

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره التركي

6118d1301460a

الأردن يعزي روسيا وتركيا بضحايا تحطم طائرة مروحية روسية

خارجية

الخارجية توضح حول شخص تسلل الى الاراضي المحتلة