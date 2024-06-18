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الثلاثاء، 18-06-2024 02:47 م

بيان حكومي عاجل بشأن حالات الوفاة والمفقودين الأردنيين بالحج

رئاسة


الوكيل الاخباري - أكّد مصدر مسؤول، أن الحجاج الأردنيين ضمن البعثة الرسمية لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بخير، وتتم متابعتهم بإشراف أعضاء وفرق بعثة وزارة الأوقاف الأردنية، وأنهم يخضعون لإشراف صحي ورعاية دقيقة لتمكينهم من أداء فريضة الحج وعودتهم إلى وطنهم، بأفضل حال سالمين.

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وبين المصدر أن هناك حاجّة واحدة مفقودة من طرف البعثة الرسمية والبحث جار عنها.


وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع أوضاع الحجاج الأردنيين الذين وصلوا لأداء مناسك الحج ضمن مسارات خارجة عن الحج النظامي المتمثل بحملة وزارة الأوقاف الأردنية أو أي مسارات رسمية نظامية أخرى معتمدة لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية.


وأفاد المصدر بأن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية و من خلال قنصليتها في جدة تتقصى وتتابع ظروف حالات الوفاة والإصابة، وكذلك المفقودين للأردنيين من خارج بعثة الحج الأردنية والمسارات النظامية والرسمية، والناتجة عن موجة الحر القاسية وأنها تتواصل مع ذويهم بشكل مباشر لإحاطتهم بظروف هؤلاء الحجاج الذين ذهبوا لأداء الحج خارج الإطار النظامي والمسارات الرسمية.


وأكد أن فريقا من الوزارة موجود في مكة المكرمة لمتابعة الوضع على الأرض مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تقدم كل ما يلزم من تعاون وإسناد ودعم وتقوم بدور كبير وجهود متواصلة للمساعدة.


وأفاد المصدر المسؤول بأن تحريات تُجرى الآن حول ملابسات وظروف خروج هؤلاء المواطنين من الأردن، وسيتم التعامل مع نتائجها حسب القانون إذا ما ثبت أن هناك حالات تغرير بالمواطنين.


وبين المصدر أن عدد الحجاج الأردنيين بلغ 8 آلاف، و4500 من عرب 1948 فيما بلغ عدد طاقم البعثة الأردنية المرافقة نحو 500 مرافق.

 

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