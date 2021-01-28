بيان حول رفع أسعار بطاقات الشحن الخلوية بالاردن

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





تؤكد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بأنها قد تلقت العديد من الشكاوى حول قيام شركات الاتصالات برفع أسعار بطاقات الشحن، وقد قامت الهيئة بالتواصل وبشكل مباشر مع الشركات حول هذا الموضوع والتي نفت بدورها قيامها برفع الأسعار، علماً بأن الهيئة قد قامت بإرسال مخاطبات رسمية وانتظار الرد الرسمي من قبل هذه الشركات.وتنوه الهيئة بهذا الخصوص إلى أن بطاقات الشحن هي وسيلة دفع تصل للمستفيد من خلال قنوات توزيع، حيث تقوم هذه القنوات بإضافة هوامش ربحية على الأسعار الاصلية سواء كانت هذه القنوات إلكترونية أو من خلال البيع المباشر للمستفيدين، وفي حال نفي الشركات قيامها برفع الأسعار تكون هذه القنوات هي من قامت برفع الأسعار، كما تنوه الهيئة إلى أن أسعار بيع بطاقات الشحن خارج صلاحيات الهيئة وهي غير خاضعة للتنظيم وأسعارها تتحدد وفقا لعوامل السوق، كما تؤكد أن خيارات شراء بطاقات الشحن متعددة ومتنوعة وبأسعار متفاوتة وبإمكان المواطن اختيار الطريقة التي تناسبه سواء من خلال الشراء من معارض الشركات مباشرة أو من خلال الوكلاء ونقاط البيع أو من خلال نظام أي فواتيركم.