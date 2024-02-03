بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

الوكيل الاخباري - ارتفع إنفاق الأردنيين على السفر لغايات التعليم والسياحة والعلاج خلال العام الماضي، بنسبة 29.5% ليصل مجموع إنفاقهم إلى 1.348 مليار دينار مقارنة مع 1.04 مليار دينار في عام 2022.



وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن إنفاق الأردنيين على السفر سجل ارتفاعا بنسبة 68.3% في الربع الأول من العام الماضي، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وعند 299 مليون دينار مقارنة مع 177.8 مليون دينار في الربع الأول من 2022.



وارتفع الدخل السياحي للأردن في عام 2023 ليصل إلى 5.253 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 27.4% مقارنة مع المسجل في عام 2022 والبالغ 4.124 مليار دينار .

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