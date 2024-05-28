بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

الوكيل الاخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الاردني الى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر نيسان من عام 2024 بنسبة 3.2% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023 لتبلغ 283.5 مليون دولار.

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وفي ضوء ذلك، ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من عام 2024 بنسبة 4.0% لتبلغ ما مقداره 1,146.5 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع انخفاض نسبته 2.5% لتبلغ 1,103.0 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.