الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

21 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خيام نازحين في رفح

الملك يعزي عشيرة المقابلة

اختتام المؤتمر الإقليمي في عمّان حول دور الإدارات الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية

نور الدين آل خطاب رئيسًا لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية رسميًا

الزّهير: مستعدون لتقديم خبراتنا للأشقاء في اليمن

ادارة السير : تعطل اشارات الدوار السادس

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

الملك: استقرار بيئة الأعمال وتوفر كوادر مؤهلة عززا قدرة الأردن على جذب الاستثمارات

بلدية النصيرات: نفاد الوقود في غزة خلال 48 ساعة ينذر بكارثة صحية

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

الثلاثاء، 28-05-2024 05:05 م

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

5202428152844362695541


الوكيل الاخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الاردني الى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر نيسان من عام 2024 بنسبة 3.2% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023 لتبلغ 283.5 مليون دولار.

اضافة اعلان

 

وفي ضوء ذلك، ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من عام 2024 بنسبة 4.0% لتبلغ ما مقداره 1,146.5 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع انخفاض نسبته 2.5% لتبلغ 1,103.0 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520242685857356101695

الملك يعزي عشيرة المقابلة

7e986c21-2a1b-4ee6-81b8-e7c85581efb1

اختتام المؤتمر الإقليمي في عمّان حول دور الإدارات الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية

4_news_1716883355

نور الدين آل خطاب رئيسًا لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية رسميًا

401295e1-ee4f-4319-94f2-13b45235469f

الزّهير: مستعدون لتقديم خبراتنا للأشقاء في اليمن

52024287536869542091

ادارة السير : تعطل اشارات الدوار السادس

6655d7aec03fa

الملك: استقرار بيئة الأعمال وتوفر كوادر مؤهلة عززا قدرة الأردن على جذب الاستثمارات

أخبار متعلقة
6202322142649991727093

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في الاجتماع السنوي الثالث والثلاثون لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

420241135033968661976

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء

_copy4ac0957e-دنانير-أردنية-28تعبيرية29

مؤتة تؤجل أقساط العاملين لشهر أيار

new_238594_8852

رئيس الجامعة الأردنية يهنئ عُمّال الوطن في عيدهم