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بيان صادر عن الجامعة الأردنية حول تعويض المحاضرات




السبت، 24-10-2020 07:55 م

بيان صادر عن الجامعة الأردنية حول تعويض المحاضرات

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 الوكيل الاخباري - أعلنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة الاردنية أن مجلس العمداء قرر تعويض محاضرات أول أسبوعين من الفصل الأول التي كانت في الفترة الواقعة بين السابع والعشرين من شهر أيلول الماضي والثامن من تشرين الأول الحالي بأيام السبت حسب جدول أعلنته الجامعة على موقعها الالكتروني.

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وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم السبت إن هذا القرار يأتي بهدف الإبقاء على نهاية الفصل الأول في موعده المقرر سابقاً، وتجنباً للتأثير على العطلة بين الفصول للطلبة وأعضاء الهيئة التدريس وتجنباً لتأجيل الفصلين الثاني والصيفي من العام الدراسي 2020/2021.


 




 

 


 

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