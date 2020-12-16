بيان صادر عن الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري -

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أطلق منتدى الجامعة الأردنية الثقافي الجائزة السنوية للإبداع الثقافي الطلابي بدورتها الأولى 2021.وجاءت المسابقة في حقول التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي والنحت والخط العربي وأفضل نص نثري (قصة قصيرة، مقال، خاطرة، مقامة ورسالة).وتشترط المسابقة أن يكون المتقدم من طلاب الجامعة المنتظمين والمسجلين بالدراسة، وأن يكون التقدم فقط لعمل في حقل واحد من الحقول المذكورة.واشار البيان إلى أن التقديم يمتد حتى 15 آذار المقبل بمقر المنتدى في الجامعة، واعلان النتائج في النصف الأول من نيسان المقبل.