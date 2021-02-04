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الخميس، 04-02-2021 06:42 م

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - كرّمت دائرة البرنامج الدولي والتسويق في الجامعة الأردنية اليوم الخميس، الطالب الليبي رجب الشهوبي من قسم هندسة العمارة لحصوله على المركز الثاني على مستوى العالم في جائزة "تميُّز" العُمرانيّة لمشاريع عام 2020، عن مشروعه "سوق الخياطين".
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وهنأ مساعد رئيس الجامعة لشؤون البرنامج الدولي والتسويق الدكتور زيد عبيدات، في بيان اليوم، الطالب الشهوبي وأثنى على جهوده، وكفاءة طلبة الجامعة الأردنية الموصول في رفع اسم جامعتهم بمختلف المحافل والمسابقات والفعاليات دون أن يسمحوا للتحديات أن تُثنهم عن السعي نحو التميز.

ولفت عبيدات، عقب التكريم، إلى أن الدائرة تُعنى بتسويق الجامعة الأردنية إقليميًا وعالميًا وبناء العلامة التجارية للجامعة بالإضافة إلى التأكد من أن الطلبة الدوليين يتمتعون بتجربة مفيدة في الجامعة من خلال تقديم الخدمات لهم من تسجيل، وإقامة وسكن وأنشطة وخدمات مختلفة.  

 




 

 


 

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