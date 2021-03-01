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الإثنين، 01-03-2021 07:01 م

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - اختتم المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية "المرأة العربية والتحديات الثقافية" أعماله أخيرا.
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وشارك مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية بالمؤتمر الذي رعاه الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيسة منظمة المرأة العربية كلودين عون، مسلطا الضوء على التحديات الثقافية التي تواجهها الجهود المبذولة لتمكين المرأة في المنطقة العربية، ورصد الخطابات الثقافية في الشأن بواقع خمس جلسات عمل.

وقالت مديرة المركز الدكتورة ميسون العتوم، في بيان اليوم الاثنين، إن المركز عرض ورقة نقاشية تناولت إشكالية المرأة بين التقليد والحداثة، والتمثلات الاجتماعية للمرأة في مدينة عمان بهدف التعريف بالخطوط والملامح العريضة المكونة لمفهوم ومكانة ودور وصورة المرأة. يشار إلى أن فعاليات المؤتمر امتدت ثلاثة ايام، شارك فيها عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية وباحثين وأكاديميين وخبراء من مختلف الدول العربية.

 




 

 


 

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