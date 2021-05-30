بيان صادر عن الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري -

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أبرمت الجامعة الأردنية اليوم الاحد، مذكرة تفاهم مع الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، بهدف تبادل الخبرات البحثية والعلمية، بما يضمن توفير مخزون استراتيجي آمن من مادتي القمح والشعير وضمن أعلى المواصفات.ونصت المذكرة، التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور عبد الكريم القضاة، وعن الشركة مديرها العام المهندس عماد الطراونة، أهمية بناء شراكة حقيقية بين الطرفين تتضمن تدريب بعض الطلبة على مجالات عمل الشركة، وإجراء دراسات وأبحاث علمية تتعلق بسلامة الحبوب وتخزينها وفحصها وتطويرها.