بيان صادر عن الجيش العربي

الوكيل الاخباري - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن تأجيل موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري للتجنيد.
حيث كانت مقررة لجميع المحافظات خلال الفترة من (٤ - ٢٩) / ١٠ / ٢٠٢٠ إلى إشعار آخر بسبب الظروف الصحية الراهنة والمتعلقة بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا وستعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عن المواعيد الجديدة لإستقبال المكلفين بخدمة العلم لاحقاً.
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