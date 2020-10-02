الجمعة 02-10-2020
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الجمعة، 02-10-2020 11:04 ص

بيان صادر عن الجيش العربي

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الوكيل الاخباري - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن تأجيل موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري للتجنيد.

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حيث كانت مقررة لجميع المحافظات خلال الفترة من (٤ - ٢٩) / ١٠ / ٢٠٢٠ إلى إشعار آخر بسبب الظروف الصحية الراهنة والمتعلقة بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا وستعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عن المواعيد الجديدة لإستقبال المكلفين بخدمة العلم لاحقاً.

 

 

 

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