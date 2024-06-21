الجمعة 21-06-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع حصيلة عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بمواصي رفح إلى 30 شهيدا

حزب تيار الاتحاد الوطني يعرب عن أسفه لوفاة العديد من الحجاج

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الدينية

تدهور دراجة نارية في عمان

أمير سعودي يرد على فيديوهات بشأن موسم الحج

أول تعليق رسمي سعودي حول الحجاج المتوفين

ارتفاع عدد ضحايا حريق جنوب شرق تركيا إلى 11 شخصا

32 شهيدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في رفح وغزة

غوتيريش يحذر من مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

الجمعة، 21-06-2024 07:26 م

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

4202420260175783611


الوكيل الاخباري - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خطوة هامة تعكس امتثال أرمينيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تثمين المملكة العالي للقرار الذي اتخذته أرمينيا، ومساندتها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس حل الدولتين.

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعوته لمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وفرض قرار يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل العودة إلى مسار يحقق السلام العادل والشامل ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e7c05867-76d4-4d9e-b177-a3ecec7acbbe

حزب تيار الاتحاد الوطني يعرب عن أسفه لوفاة العديد من الحجاج

وزارة الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الدفاع المدني 4

تدهور دراجة نارية في عمان

1718981284117

نشر القرارات المتعلقة بالاعتراضات على الغير بجداول الناخبين الأولية غدا

620241614614862338093

الخارجية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين من خارج البعثة إلى 75

1718979604470

وزير السياحة والآثار يتفقد قلعة الكرك

أخبار متعلقة
6202410155535995226232

الأردن يعزي بضحايا فاجعة الكويت

620246234928870923741

تعرف على اسعار الحج في الاردن والدول العربية

وزارة الخارجية

الأردن يرحب باعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين

الملك

الملك يهنئ بتعيين الشيخ صباح وليا لعهد الكويت

وزارة الخارجية

الاردن تصدر بياناً شديد اللهجة

الصفدي 2

الصفدي ينقل تعازي الملك للرئيس البرازيلي بضحايا الفيضانات