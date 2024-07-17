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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 17-07-2024 03:33 م

بيان صادر عن الحكومة الاردنية

وزارة الخارجية


 الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قصف إسرائيل مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) في مخيم النصيرات في غزة، يوم أمس، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي، واستمرار منها في استهداف المدنيين والمنشآت الإغاثية والدولية بشكل ممنهج. 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، واستهداف مقار ومنشآت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية يعكس استهتار إسرائيل المستمر بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب. 

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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