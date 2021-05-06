بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

الوكيل الاخباري -

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بأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، يتوجه الديوان الملكي الهاشمي بالشكر والتقدير والعرفان إلى الإخوة المواطنين كافة من أبناء الأسرة الأردنية الواحدة في مختلف مواقعهم، وإلى الأشقاء والأصدقاء في الدول العربية والأجنبية، الذين شاركوا في التعبير عن مشاعرهم الصادقة ومواساتهم وتعازيهم بوفاة المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، طيب الله ثراه.والديوان الملكي الهاشمي إذ يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ليدعو المولى تبارك وتعالى أن يحفظ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ويكلأه برعايته وعنايته، وأن يحفظ الأردن وأهله في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.عمان في 24 رمضان 1442 هجريةالموافق 6 أيار 2021 ميلادية"