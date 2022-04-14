الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 14-04-2022 09:17 م

بيان صادر عن السفارة الأميركية في عمان

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الوكيل الاخباري - بدأت السفارة الأميركية في عمان باستقبال طلبات الشركات الأردنية للانضمام إلى وفد الأعمال الأردني للمشاركة في قمة الاستثمار 2022 SelectUSA، التي ستعقد في الفترة ما بين 26 إلى 29 حزيران 2022، في العاصمة الأميركية واشنطن.

وبحسب بيان للسفارة اليوم الخميس، تعد قمة الاستثمار الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأميركية للترويج للاستثمار فيها باعتبارها الوجهة الرئيسية للاستثمار في العالم، كما تتيح فرصة مهمة للشركات الأردنية لمعرفة المزيد حول إنشاء مقرات لها في الولايات المتحدة الأميركية والتواصل مع منظمات التنمية الاقتصادية الأميركية ومقدمي الخدمات والمستثمرين الآخرين.

وستتضمن القمة أكثر من 100 محاضرة، حول أبرز المحاور المتعلقة بالاستثمار، وستوفر فرصاً تركز على الابتكار وريادة الأعمال.

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