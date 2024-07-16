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الثلاثاء، 16-07-2024 01:30 م

بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب التقاعدية

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الوكيل الاخباري- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن زيادة الإعالة تصرف لصاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر عن ثلاثة أشخاص فقط في الحد الأعلى ممن يعيلهم شريطة إبلاغ المؤسسة بذلك.اضافة اعلان


وكشفت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إن عدد المتقاعدات الفعالات والحاصلات حالياً على زيادة الإعالة على رواتبهن التقاعدية وصل إلى (4420) متقاعدة.

كما أشارت المؤسسة إلى أن العدد التراكمي للإناث الحاصلات على زيادة الإعالة من كافة أصحاب رواتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر سواء من الذكور والإناث وصل إلى (334565) معالة فعّالة حالياً.

وبينت المؤسسة إن هذه الزيادة تستحق لكل من الأبناء الذكور الذين لم يكملوا سن 23 سنة باستثناء من لديه عجز كلي بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، إضافة إلى البنات من غير المتزوجات واللاتي لا يعملن، وكذلك المطلقات والعازبات والأرامل، كما يستفيد من تلك الزيادة أيضاً الإخوة والأخوات وأبناء صاحبة راتب التقاعد الأرملة أو زوجة المفقود أو الغائب أو المطلقة في حال وفاة طليقها شريطة إثبات ذلك بوجود حجة إعالة، موضحةً أن زوج صاحبة راتب التقاعد يستفيد من صرف زيادة الإعالة شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة، بالإضافة إلى الوالدين اللذين يتولى المتقاعد إعالتهما شريطة إثبات ذلك بحجة إعالة.

وأوضحت المؤسسة أن شروط صرف زيادة الإعالة على الراتب التقاعدي تتمثل في الحالات التالية: وهي أن لا يوجد متقاعد آخر يتقاضى زيادة الإعالة عن المعال نفسه وأن لا يتقاضى المعال أجراً عن عمل أو دخلاً من مهنة أو راتب تقاعد أو راتب اعتلال باستثناء زوجة المتقاعد فيستحق عنها الإعالة دون أي شرط.
وحول آلية الصرف بيّنت المؤسسة أنه يصرف عن المعال الأول زيادة على الراتب التقاعدي للمعيل بنسبة (12%) من ذلك الراتب وبحد أدنى 10 دنانير وحد أعلى 100 دينار، ويُصرف عن المعال الثاني والثالث بنسبة (6%) عن كل منهما من الراتب التقاعدي وبحد أدنى 10 دنانير وحد أعلى 25 ديناراً.

 




 

 


 

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