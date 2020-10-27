بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب والسلف

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للمنشآت وذلك في إطار خطة التحول الإلكتروني على النحو الذي يسهل ويوفر من الوقت والجهد والكلف على متلقي الخدمة، وأيضاً للحفاظ على سلامتهم في إطار الترتيبات الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا.وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الخدمات الجديدة ستتيح المجال أمام المنشآت لاستكمال ادخال البيانات غير الموردة عن الفترات السابقة وعكسها بشكل مباشر على قواعد بيانات وأنظمة المؤسسة، حيث ستتيح الخدمة الجديدة للمنشآت ادخال حركات السريان والإيقاف وإدخال رواتب كانون ثاني للعاملين لديها، موضحة أنه يتعين على ضابط ارتباط المنشأة في هذه الحالة الدخول على حساب المنشأة من بوابة المؤسسة الإلكترونية والضغط على نافذة استكمال بيانات سابقة ومن ثم اختيار "إيقافات ورواتب أو حركات سريان"، ومن ثم تحديد السنة التي يرغب بالتعديل عليها، حيث ستظهر له بيانات العاملين في المنشأة ويقوم بالتعديل إذا تطلب الأمر والضغط على إحدى الخيارات الظاهرة واستكمال باقي إجراءات الخدمة.أما فيما يتعلق بإضافة حركة سريان للعاملين في المنشأة فيتعين على ضابط ارتباط المنشأة اختيار خدمات ادخال حركة سريان بأثر رجعي ومن ثم تحديد السنة والشهر وبعد ذلك تعبئة بيانات المؤمن عليه في الخانات المحددة.وأوضحت المؤسسة أن الحزمة الجديدة تضمنت توفير خاصية ادخال حركات التخفيض الجزئي للشيخوخة (تمكين اقتصادي 1) للأشهر اللاحقة ولغاية شهر 5/2021 ليتم اعتمادها بشكل تلقائي دون الحاجة لإعادة ادخال الحركات شهر بشهر.وكشفت مؤسسة الضمان أنها ستطلق قريباً خدمتي تقديم طلبات سلف المتقاعدين وطلبات التقسيط للمنشآت إلكترونياً لتصبح (98%) من خدمات المؤسسة متاحة بشكل إلكتروني بالكامل لجمهورها ودون الحاجة لمراجعة فروعها.