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الخميس، 06-06-2024 03:01 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية اليوم الخميس

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 6 حزيران 2024، إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة. 

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واشتمل الإنزالان على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية.

 

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