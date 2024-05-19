بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الاحد

الوكيل الاخباري - نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد، 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في جنوب قطاع غزة.



يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب وارتفاع حدة القتال والذي أصبح قطاع غزة بسببها ساحة للعمليات يعاني فيها السكان المدنيين من نقص حاد بالمواد الغذائية والإغاثية.





واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.



وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

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