الخميس 30-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يعزي عشيرتي العتوم والرواشدة

كتائب القسام تكشف عن عملية جديدة وقتل مجموعة من الجنود

غالانت: لن نسلم معبر رفح لحماس

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الخميس

أسير لدى المقاومة: الحكومة ونتنياهو يبحثون عنا لقتلنا

حكومة سلوفينيا تصدق على قرار الاعتراف بدولة فلسطين

الاحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له

الاحتلال يعلن إصابة 14 عسكريا بغزة خلال يوم

مصدر ينفي ما يتم تداوله حول قدوم المولود الجديد لولي العهد

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من رابطة قبيلة بني حميدة

الخميس، 30-05-2024 05:56 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الخميس

10202313154711960872082


الوكيل الاخباري - نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 30 أيار 2024، 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة. 

اضافة اعلان


واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520242918851651611958

الملك يعزي عشيرتي العتوم والرواشدة

aceef406-707b-4d27-b9c3-76574e2846b9

مصدر ينفي ما يتم تداوله حول قدوم المولود الجديد لولي العهد

Capture

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من رابطة قبيلة بني حميدة

36994_1_1594203647

هيئة الاعتماد تقر تسكين مؤهلات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

15f0b72858b50c9edb5f5618f349277f

2367 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

IMG-20191222-WA0025

انطلاق أعمال مؤتمر مجموعة سكك حديد الشرق الأوسط

أخبار متعلقة
القوات المسلحة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الاحد

image (17)

بينهم 9 أردنيين .. خروج أطباء متطوعين علقوا في قطاع غزة

القوات المسلحة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الاحد

820223193454749604617

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الخميس

1715761441295

وزيرة بلجيكية: نقدر دور الأردن الإنساني في غزة وتحقيق الاستقرار بالمنطقة

1715272180199

الخصاونة: الأردن ومصر يرفضان إنتاج أي ظروف للتهجير القسري للفلسطينيين