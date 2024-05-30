بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الخميس

الوكيل الاخباري - نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 30 أيار 2024، 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان



واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.



وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.